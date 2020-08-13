Пашаев может лишиться своего статуса

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13 августа 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: Эльман Пашаев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Председатель Московской коллегии адвокатов, преподаватель международно-правового факультета МГИМО Виктория Данильченко заявила, что Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, может лишиться своего статуса из-за поведения в суде.

«Я классический адвокат, который получал статус тридцать лет назад. Существует определенный Кодекс, который не допускает пиара, получения известности такими способами, которые использует адвокат Ефремова. Я придерживаюсь этики и считаю, что открытый адвокатский пиар не позволителен», - пояснила она.

Данильченко напомнила, что дисциплинарная комиссия возбудила дисциплинарное производство в Московской адвокатской палате.