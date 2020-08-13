Пашаев может лишиться своего статуса

Председатель Московской коллегии адвокатов, преподаватель международно-правового факультета МГИМО Виктория Данильченко заявила, что Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, может лишиться своего статуса из-за поведения в суде.
«Я классический адвокат, который получал статус тридцать лет назад. Существует определенный Кодекс, который не допускает пиара, получения известности такими способами, которые использует адвокат Ефремова. Я придерживаюсь этики и считаю, что открытый адвокатский пиар не позволителен», - пояснила она.
Данильченко напомнила, что дисциплинарная комиссия возбудила дисциплинарное производство в Московской адвокатской палате.
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