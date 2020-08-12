Кардиолог объяснил, что могло вызвать плохое самочувствие Ефремова
12 августа 2020, 17:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: радио Sputnik
Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев оценил состояние перенёсшего накануне инсульт актера Михаила Ефремова. Известно, что обвиняемого в смертельном ДТП артиста вынесли на носилках из здания суда.
«Мое врачебное предположение – что речь идет о транзиторных ишемических атаках. То есть речь идет о преходящих атаках головного мозга. Это довольно распространенное явление, но оно грозное и небезопасное. Если человек не попадает в сферу влияния врачей-неврологов, то это может привести к органическому поражению головного мозга, что именуется острым нарушением мозгового кровообращения или инсультом», - пояснил он радио Sputnik.
Хорошев отметил, что люди, которые склоны к злоупотреблению алкоголем, в 99% случаев мощно и сильно поражены атеросклерозом: «Не мудрено, что Ефремов получил это болезненное состояние».
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