Из-за коронавируса люди стали есть меньше мяса

Пандемия коронавируса привела к тому, что люди по всему миру начали отказываться от мяса. Эксперты предполагают, что потребление мяса на душу населения по всему миру в среднем может упасть на 3%, что окажется самым низким показателем за последние 9 лет, передает КП.
Отмечается, что люди стремятся сократить свои расходы на продукты, а потому меньше покупают мясо, которое является одним из самых высоких по стоимости продуктов. Помимо этого, на снижение количества потребляемого мяса повлияло и повсеместное закрытие ресторанов. На росте цен и последующем снижении спроса также сказались проблемы в производстве и поставках мясных изделий.
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