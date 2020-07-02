Россияне стали покупать дешевый хлеб, многие не могут позволить себе овощи и мясо

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2 июля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

В российской рознице отмечается повышение спроса на более дешевые товары. Наибольший рост продаж в низком ценовом сегменте отмечается по мясу, макаронным изделиям, чаю и сокам. Об этом сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) со ссылкой на данные глобальной аналитической компании Neilsen.

В исследовании, которое провела ассоциация «Теплицы России», отмечается, что в связи с пандемией на 25% и более упала выручка 96% крупнейших тепличных предприятий России. Сообщается о падении спроса на овощную продукцию из-за снижения покупательной способности населения. По оценкам депутата Госдумы и президента «Теплиц России» Алексея Ситникова, потери выручки достигли более 50%.

Эксперты отмечают, что экономические последствия пандемии коронавируса изменили предпочтения россиян в сторону дешевого хлеба. Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов сообщил, что в стране почти каждый шестой не может себе позволить покупать мясо. По его словам, 20-25 млн россиян потребляют не более 50 кг мяса на человека в год против 73 кг, которые требуются по оценке Минздрава.

«По нашим оценкам, во втором квартале доходы упали на 15-17%, и, даже если не будет развития по худшему сценарию со второй волной COVID-19, по итогам года плюса все равно не будет, падение реальных располагаемых доходов составит 4-5%, а это огромные деньги с учетом того, что общие ежегодные доходы россиян составляют 60 трлн руб., - говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. - Снижение доходов запускает обычный для любого кризиса сценарий: граждане переходят от потребительской модели поведения к сберегательной. Домохозяйства создают свои резервы и вводят свое «бюджетное правило», выделяя средства на абсолютно необходимые для них вещи и отказываясь, например, от покупок деликатесов, которые до кризиса позволяли себе раз-два в месяц даже семьи из числа малообеспеченных».

Эксперт отметил, что на людей давит как реальная потеря доходов, так и угроза потерять их в будущем на фоне неопределенности развития ситуации.

«Большинству населения необходимо наращивать социальную помощь со стороны государства вплоть до введения базового безусловного дохода, который сейчас обсуждается, например, в Европе. Для восстановления спроса, да и всей экономики, сейчас самое важное не рост ВВП, не производство оборудования или техники. Сейчас куда важнее сокращение безработицы и рост доходов», - подчеркивает Георгий Остапкович.

Сообщается, что оборот розничной торговли продовольственными товарами сократился в апреле 2020 года на 15% по сравнению с мартом и примерно на 9% к апрелю 2019-го. А в мае он вырос на 2,7% по сравнению с апрелем (объем торговли составил почти 1,3 трлн руб.), при этом он все равно был на 8,6% меньше, чем годом ранее.