В МВД назвали статус Ефремова по делу о сбыте запрещенных веществ

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11 июня 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: vk.com/mihailefremov

Михаил Ефремов в четверг, 11 июня, почти пять часов находился на допросе. Актера допрашивали по делу о сбыте запрещенных веществ. Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщила вчера прокуратура.

По данным столичной полиции, "с водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК РФ".

"Так же мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК РФ.

Следственные действия в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, в настоящее время, завершены", - сообщается на сайте столичного главка МВД.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули Ефремова под домашний арест в квартиру в Плотниковом переулке после допроса по делу о смертельном ДТП и наркотиках.

Вот что сказали в защиту Ефремова его друг Иван Охлобыстин и актриса Рената Литвинова.