Допрос Михаила Ефремова длился около пяти часов

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11 июня 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

автомобиль СК, фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули актера Михаила Ефремова под домашний арест в квартиру в Плотниковом переулке после допроса по делу о смертельном ДТП и наркотиках.

Полиция после допроса примет решение о том, каким будет статус актера в этом деле. Напомним, следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Дело было возбуждено после того, как в анализах Ефремова были выявлены следы употребления запрещенных веществ.

Сегодня Ефремова допрашивали, с кем, где и когда он употреблял алкоголь и наркотики, не испытывал ли стресс. Допрос шел около пяти часов.

Сергея Захарова, погибшего после ДТП с Ефремовым, похоронили в родном селе под Рязанью.