МВД: В рамках дела Ефремова возбуждено дело о сбыте запрещенных веществ

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10 июня 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: vk.com/mihailefremov

В Москве следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в котором 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер.

На сайте прокуратуры Москвы 10 июня появилось сообщение, в котором говорится, что Михаил Ефремов в момент ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Московский прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.

"Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. Кроме того, в ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ", - сообщила пресс-служба столичного главка МВД в среду вечером в отношении расследования по делу Ефремова.

Актеру грозит серьезное наказание. Сейчас он находится под домашним арестом. У погибшего уроженца Рязани остались больная мать, жена, дети. Захарова похоронят на родине.

Адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы многих российских знаменитостей, станет представителем семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захаров по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.