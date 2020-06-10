Семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, будет защищать известный адвокат

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10 июня 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Aлександр Добровинский, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы многих российских знаменитостей, станет представителем семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захаров по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Как рассказал Добровинский, семья погибшего уроженца Рязани обратилась к нему с просьбой помочь им добиться справедливости.

Адвокат признался, что его "подкупило их желание на примере своего семейного горя дать возможность нашему обществу вынести важный урок: вождение в нетрезвом виде может привести к большой трагедии многих людей".

По словам Добровинского, для него, как для адвоката важно быть полезным человеку, которого он защищает. Юрист понимает, что в данном случае он может принести пользу обществу, поэтому будет вести это дело бесплатно.

Напомним, Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 8 июня сел за руль своего джипа Jeep Grand Cherokee и в районе Смоленской площади его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы, его экстренно госпитализировали. Под утро он скончался в НИИ им. Склифосовского.

В отношении Ефремова расследуется уголовное дело. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.