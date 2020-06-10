Прокурор потребовал передать дело Ефремова в Главное следственное управление ГУ МВД

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прокуратура города Москвы

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Уголовное дело, возбужденное в отношении известного актера Михаила Ефремова из-за пьяного ДТП с его участием, в результате которого погиб человек, находится на особом контроле в прокуратуре Москвы.

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от столичного управления МВД передать дело о ДТП на Смоленской площади с участием Ефремова в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

В прокуратуре сообщили, что Ефремов в момент ДТП, управляя своим автомобилем, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ефремову за совершение этого преступления грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Следствие намерено отправить Ефремова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, погиб мужчина из Рязани, которому было 57 лет.