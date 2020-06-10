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Источник в СКР сообщил, что Ефремова проверят на вменяемость

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Источник в СКР сообщил, что Ефремова проверят на вменяемость
ДТП с участием Ефремова, фото: vlad_zhen/Instagram, globallookpress.com

Следствие намерено отправить актера Михаила Ефремова, устроившее пьяное ДТП в центре Москвы, на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи получат объективную оценку психического здоровья заслуженного артиста, актера театра и кино.

О планах СКР по делу, возбужденному в отношении Ефремова, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Вечером 8 июня автомобиль, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель машины, 57-летний житель Рязани, работающий в Москве, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Ефремова задержали на месте происшествия. В крови артиста обнаружен алкоголь.

После смерти водителя фургона возбужденное в отношении Евремова сразу дело переквалифицировали на более тяжкую статью - о пьяном нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Актер находится под домашним арестом. Он признал свою вину. Михаилу Ефремову грозит реальный срок.

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто не взялся его защищать. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Генри Резник считает, что актеру  надо обратиться к специализирующимся по ДТП адвокатам.

ИЧ

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