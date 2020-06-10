Стали известны условия домашнего ареста Михаила Ефремова

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10 июня 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Глава пресс-службы управления ФСИН по столице Сергей Цыганков 10 июня рассказал, как будет проходить домашний арест актера Михаила Ефремова после того, как он стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Согласно решению суда, Михаилу Ефремову запрещено покидать место жительства, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию и общаться со СМИ. Он может поддерживать контакты лишь с близкими родственниками, адвокатами и сотрудниками ФСИН.

Сергей Цыганков добавил, что к актеру "будут применены технические средства контроля".

Напомним, в минувший понедельник у дома № 3 на Смоленской площади столицы Михаил Ефремов, находившийся за рулем джипа в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другой машиной. Впоследствии водитель второго автомобиля скончался в больнице. Артиста поместили под домашний арест на два месяца.