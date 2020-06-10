Панкратов-Черный предположил, кто может быть причастен к ДТП с Ефремовым

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10 июня 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

актер Александр Панкратов-Черный, Natalya Loginova/Russian Look

Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал автомобильную аварию с участием Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек, и выразил мнение о том, кто причастен к этой трагедии.

Панкратов-Черный подчеркнул, что его коллега никогда не употреблял спиртное в одиночку. По мнению актера, в понедельник кто-то был рядом с Ефремовым и знал, что он сядет за руль, однако не остановил артиста и не довез его до дома. "Это наплевательское отношение к дружбе", – подчеркнул Александр.

По словам Панкратова-Черного, он относится к Ефремову "с глубочайшим уважением", а случившееся стало трагедией для всей его семьи. Кроме того, актер заметил, что 12 лет тюрьмы, которые могут грозить Михаилу, станут концом его творческого пути.

Напомним, в минувший понедельник у дома № 3 на Смоленской площади столицы Михаил Ефремов, находившийся за рулем джипа в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другой машиной. Впоследствии водитель второго автомобиля скончался в больнице. Актера поместили под домашний арест на два месяца.