Актера Михаила Ефремова заключили под домашний арест

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9 июня 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Таганский суд Москвы поместил актера Михаила Ефремова под домашний арест. Такая мера пресечения избрана до 9 августа, то есть, на два месяца.

Актер согласился с предъявленным обвинением и не стал возражать против домашнего ареста. Ходатайствуя об избрании меры пресечения, следователь и прокурор отметили, что в противном случае Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Как сообщалось, ранее актер нарушил условия подписки о невыезде – его не обнаружили по месту проживания, указанному в подписке о невыезде.

Под домашним арестом мужчина не сможет использовать средства связи и интернет, а выходить из квартиры ему может разрешить только следователь.