Актера Михаила Ефремова заключили под домашний арест

Таганский суд Москвы поместил актера Михаила Ефремова под домашний арест. Такая мера пресечения избрана до 9 августа, то есть, на два месяца.
Актер согласился с предъявленным обвинением и не стал возражать против домашнего ареста. Ходатайствуя об избрании меры пресечения, следователь и прокурор отметили, что в противном случае Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.
Как сообщалось, ранее актер нарушил условия подписки о невыезде – его не обнаружили по месту проживания, указанному в подписке о невыезде.
Под домашним арестом мужчина не сможет использовать средства связи и интернет, а выходить из квартиры ему может разрешить только следователь.