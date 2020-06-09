Ефремов нарушил условия подписки о невыезде после ДТП

Как выяснилось в Таганском суде, актер Михаил Ефремов нарушил условия подписки о невыезде, избранной после его задержания из-за ДТП со смертью человека в Москве. Об этом сообщил следователь.
Ефремова не обнаружили после вызова в следственные органы по месту проживания, указанному в подписке, актер находился по другому адресу.
Заключение актера под домашний арест поддержал прокурор, Михаил Ефремов не возражал.
Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, считает, что артист заслуживает самого сурового наказания.