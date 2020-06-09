Ефремов нарушил условия подписки о невыезде после ДТП

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9 июня 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press, Михаил Ефремов

Как выяснилось в Таганском суде, актер Михаил Ефремов нарушил условия подписки о невыезде, избранной после его задержания из-за ДТП со смертью человека в Москве. Об этом сообщил следователь.

Ефремова не обнаружили после вызова в следственные органы по месту проживания, указанному в подписке, актер находился по другому адресу.

Заключение актера под домашний арест поддержал прокурор, Михаил Ефремов не возражал.

Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, считает, что артист заслуживает самого сурового наказания.