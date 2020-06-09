Жена погибшего в ДТП с участием Ефремова ничего не слышала о желании актера ей помочь

Жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, считает, что артист заслуживает самого сурового наказания. Пока никто из представителей Ефремова с ней не связался и даже не выразил соболезнования.
Адвокат актера Виталий Чернышов заявил раньше, что Ефремов будет сотрудничать со следствием и готов помочь семье погибшего мужчины. "А оживить не обещал?" — спросила супруга погибшего.
Друзья и знакомые актера Михаила Ефремова должны помочь семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, считает журналист, писатель и телеведущий Виктор Шендерович. С ним согласен журналист Максим Кононенко.
В родном селе Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Ефремовым, сообщили еще об одной трагедии в этой семье.