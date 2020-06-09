Знакомые Михаила Ефремова считают нужным помочь семье погибшего в ДТП

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9 июня 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Михаил Ефремов, фото: vlad_zhen/Instagram

Друзья и знакомые актера Михаила Ефремова должны помочь семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, считает журналист, писатель и телеведущий Виктор Шендерович. С ним согласен журналист Максим Кононенко.

«Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью», — написал Шендерович в соцсети.

«От того, что вы будете топтать Михаила Ефремова, погибший водитель не воскреснет. Да и родным его вряд ли станет легче. Лучше давайте найдем реквизиты семьи погибшего и обратим бессмысленный гнев во благо помощи семье», — предложил Кононенко.

«Номер карты сына погибшего водителя мы нашли, теперь ждем разрешения матери, чтобы его опубликовать, и вы могли бы перечислять туда помощь напрямую», - сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян

Утром во вторник, 9 июня, стало известно, что российский актер Михаил Ефремов признал свою вину в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в центре Москвы вечером в минувший понедельник.