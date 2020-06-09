Адвокат: Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП

Утром во вторник, 9 июня, стало известно, что российский актер Михаил Ефремов признал свою вину в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в центре Москвы вечером в минувший понедельник.
Соответствующую информацию предоставил сегодня адвокат заслуженного артиста Российской Федерации.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы. В результате случившегося погиб водитель машины, в которую врезался на своем джипе актер.