Источник: следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте Михаила Ефремова

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9 июня 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Ефремов, Alexander Keltik/Russian Look

Утром во вторник, 9 июня, источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте известного актера Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы.

Согласно последним данным источника, мера пресечения Ефремову может быть изменена после аварии со смертельным исходом с подписки о невыезде на более строгую.

Ранее стало известно, что уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкую часть статьи. Актера могут посадить под домашний арест или заключить под стражу. Не исключено, однако, что следователь оставит в силе прежнюю меру пресечения.