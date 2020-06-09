В семье погибшего в ДТП с Ефремовым накануне произошла еще одна трагедия

В родном селе Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Ефремовым, сообщили еще об одной трагедии в этой семье. Накануне до смертельной аварии умерла теща Сергея, женщину еще не похоронили.
Супруге теперь хоронить и маму, и мужа.
Матери Сергея пока не говорят о смерти сына. Близкие боятся, что пожилая женщина не перенесет этот удар. Она - ветеран труда, кавалер ордена Ленина, всю жизнь проработала на селе. Сергей был заботливым сыном, часто ее навещал.
Родственники погибшего в аварии с Ефремовым водителя настроены воинственно. Знакомые Михаила Ефремова считают нужным помочь семье погибшего в ДТП.