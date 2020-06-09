«Надеюсь, ему не удастся откупиться», родственники погибшего в аварии с Ефремовым водителя настроены воинственно

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Сейчас весь московский бомонд разделился на два лагеря – кто-то открыто называет актера Михаила Ефремова «пьяным ублюдком», убившем человека, а кто-то искренне жалеет, но поддерживать все равно не рвется, поскольку уж слишком серьезные последствия этого ДТП.

«Я надеюсь, что ему не удастся откупиться. Бывают случайные аварии, от этого никто не застрахован. Но то, что сделал он, это самое настоящее преднамеренное убийство! Я хочу, чтобы ему дали максимальное наказание. Но нам, если честно, от этого легче все равно не станет, так как человека уже не вернуть», - сказала «Лайфу» племянница погибшего водителя-курьера Ксения Захарова.

А между тем, безнаказанность богатых и знаменитых - это ведь уже давно реалии нашей жизни. Когда пьяную Юлю Началову ловили за рулём, никто особо не возмущался, а после ее смерти она вообще стала чуть ли не «святой», а актрису из сериалов на ТНТ Наталью Бочкарёву просто лишили прав за вождение под наркотиками. Потому что для элиты у нас своё правосудие.

«Те, кто пророчит Ефремову какое-то наказание, просто не понимают правила, по которым живёт страна. Ему ничего не будет. И не стоит проводить параллель с историей Кокорина и Мамаева, никаким показательным судом здесь и близко не пахнет. Ефремов, в отличие от футболистов, выходец из потомственной интеллигенции, актёрская династия, в российской понятийной иерархии это где-то рядом с генералом ФСБ и главой какой-нибудь небольшой, но уважаемой национальности. А может даже и выше. Им прощается практически всё: и критика власти, и нарушение законов, и эпатажные выходки. Потому что по факту, они – единственные, кому власть хочет по-настоящему нравиться. Выросшие на их фильмах, песнях, постановках, вчерашние пацаны с ленинградских улиц встречаясь с именитыми актёрами видят в этих встречах подтверждение своего успеха. «У нас получилось! те, на кого мы смотрели издалека, теперь сидят с нами за одним столом». Порой они покупают их благосклонность, иногда слегка чего-то лишают за провинности, но никогда серьёзно не наказывают», - пишет известный российский блогер и автор канала «Сталингулаг» Александр Горбунов.