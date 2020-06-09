«Он был практически в невменяемом состоянии», в реанимации умер водитель фургона, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым

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9 июня 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Сергей Захаров - водитель фургона, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, скончался в больнице в отделении реанимации. В ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью: открытый перелом бедра, перелом рёбер и закрытую черепно-мозговую травму.



Сам Михаил Ефремов после ДТП в центре Москвы был отпущен под подписку о невыезде. Но после смерти водителя уголовное дело в отношении Ефремова, скорее всего, будет переквалифицировано на более тяжкое. Актеру может грозить до 12 лет тюрьмы.

Напомним, известный российский актёр Михаил Ефремов попал в серьёзную аварию в центре Москвы. В момент ДТП он пересекает двойную сплошную и вылетает на встречную полорсу. Как сообщают очевидцы, Михаил был за рулём автомобиля в «практически невменяемом состоянии». Очевидцы сняли на видео искорёженные автомобили, зажатых в них людей и сам актёр, сидящего на обочине.

При этом жена актера сообщила журналистам, что он мог выпить снотворное перед аварией.

Жену пострадавшего в ДТП Сергея Захарова представители Михаила Ефремова вывезли из больницы. Она находится в тяжелом эмоциональном состоянии и постоянно плачет.