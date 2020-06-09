«Он мог выпить снотворное и забыться», сообщила журналистам жена Михаила Ефремова

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9 июня 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Жена актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова не знала об аварии, участником которой стал её пьяный супруг. О ДТП она узнала лишь от журналистов. При этом она также не была в курсе того, куда и откуда ехал супруг.

Кроме того, по информации "Лайфа", она предположила, что её супруг мог выпить снотворное и "забыться" — где был и с кем пил. При продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружили 1,05 промилле алкоголя. Это относится к средней степени опьянения. Напомним, водитель грузовика, с которым столкнулся автомобиль актера, скончался в реанимации.

Уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет колонии, сообщили в ГУВД Москвы.