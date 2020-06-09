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9 июня 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

суд, pixabay.com

Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Ефремов признан обвиняемым по статье 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения»).

Следствие просит избрать актеру меру пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Игорь Трунов назвал причины, по которым актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать СИЗО.