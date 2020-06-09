Адвокат считает маловероятным попадание Ефремова в СИЗО

Адвокат Игорь Трунов назвал причины, по которым актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать СИЗО.
По словам Трунова, актера могут арестовать, но вероятность этого небольшая. Во-первых, это возраст – Ефремову 56 лет, плюс пандемия и непредумышленный состав преступления.
Он отметил, что ситуация в московских СИЗО очень сложная из-за коронавируса и сотрудники стараются снизить число людей, находящихся под стражей. Кроме этого, следствие может не торопиться предъявлять обвинение, поскольку необходимо собрать ряд документов, для чего требуется время.
«С таким составом не скроешься: даже Лондон выдаст, в деле нет политики», - заявил адвокат.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль ситуацию вокруг ДТП с участием Ефремова.