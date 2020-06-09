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Володин поручил взять на контроль ситуацию вокруг ДТП с участием Ефремова

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Володин поручил взять на контроль ситуацию вокруг ДТП с участием Ефремова
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания напомнил, что Госдума приняла поправки, которые серьезно ужесточают наказание за пьяное вождение. Такие ДТП были приравнены по строгости наказания к убийству.

«Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека – до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был», – заявил Володин.

Парламентарий также отметил недопустимость давления на следствие. Именно поэтому контролировать ход дела будет думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев прокомментировал пьяное ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

ДВа
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