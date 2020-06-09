Дело против Ефремова по ДТП переквалифицировали

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова за ДТП на Смоленской площади в состоянии алкогольного опьянение переквалифицировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела», - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что обвинение в отношении Заслуженного артиста РФ переквалифицировали со второй части статьи УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» на четвертую, которая предполагает до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в результате аварии погиб водитель фургона, в который врезался Ефремов.
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