Дело против Ефремова по ДТП переквалифицировали

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9 июня 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото:место аварии на на Смоленской площади, vlad_zhen/Instagram/ globallookpress.com

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова за ДТП на Смоленской площади в состоянии алкогольного опьянение переквалифицировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что обвинение в отношении Заслуженного артиста РФ переквалифицировали со второй части статьи УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» на четвертую, которая предполагает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в результате аварии погиб водитель фургона, в который врезался Ефремов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⭐️Новости звезд (@novosti__zvezd) 8 Июн 2020 в 1:51 PDT