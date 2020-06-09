Депутат Госдумы прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

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9 июня 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Авария. Фото: соцсети

Депутат Госдумы Василий Пискарев прокомментировал ДТП пьяное с участием актера Михаила Ефремова. Он отметил, что закон един для всех, а потому статус виновника аварии не должен повлиять на наказание.

Вечером в понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, стал виновником аварии в центре Москвы. В результате столкновения водитель другой машины получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался в больнице. Теперь актеру грозит лишение свободы до 12 лет.

«Год назад Государственная дума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за пьяные ДТП... Фактически мы приравняли наказание за такие дорожно-транспортные происшествия к наказанию за убийство», - отметил Пискарев. Он отметил, что ужесточение наказания оправдано, передает Радио Sputnik.