Генри Резник объяснил, почему адвокаты не хотят защищать Михаила Ефремова

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9 июня 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Генри Резник, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Михаилу Ефремову, из-за которого произошла страшная авария, надо обратиться к специализирующимся по ДТП адвокатам, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Генри Резник.

"Например, если бы ко мне обратились, то я бы отказался. Но только по той причине, что это не моя специализация. Конечно, публично рассказывать о том, что из каких-то личных побуждений не хочешь брать дело – за пределами профессиональной деятельности», – отметил Резник. Он сообщил, что категория дел по ДТП - отдельная специализация. К подобным узконаправленным специалистам заслуженный юрист Российской Федерации и советует обратиться Ефремову, а не пытаться пробиться ко всем подряд.

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто не взялся его защищать.



Владимир Соловьев назвал его "пьяной сволочью и убийцей".