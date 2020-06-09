Владимир Соловьев эмоционально прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова

Аргументы Недели → Криминал 13+

9 июня 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Владимир Соловьев резко высказался в адрес Михаила Ефремова после аварии, спровоцированной актером в алкогольном опьянении в центре столицы. Телеведущий назвал его "пьяной сволочью и убийцей".

"А что же эту пьяную сволочь, убийцу, отпустили под подписку о невыезде? Он сейчас на Украину сбежит, как я понимаю? На Украину дернет, спрятаться от «кровавого режима»"? — эмоционально спросил Соловьев в эфире утренней программы "Полный контакт".

Соловьев призвал радиослушателей обратить внимание на тех, кто будет пытаться оправдать Ефремова: "Если сейчас хоть одна мразь начнёт отмазывать Ефремова ... он такой же соучастник". Он советует не прислушиваться к тем, кто утверждает, что все не без греха и все пьют. "Знайте, с вами общаются подонки, мерзавцы и потенциальные убийцы", - заявил Соловьев.

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова во вторник рассказала, в каком состоянии в последнее время находился ее муж.