Жена Ефремова о его состоянии в последнее время: «Он пил очень сильно»

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 июня 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Михаил Ефремов, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала, в каком состоянии в последнее время находился ее муж. Согласно последним данным, в жизни знаменитого актера было много переживаний.

Софья призналась, что Михаил тяжело переживал смерть матери, а также уход из жизни своей коллеги Галины Волчек. Жена артиста отметила, что он "срывался с катушек совсем" и очень сильно пил – остановить данный процесс было практически невозможно.

Во время режима самоизоляции Кругликова жила на даче и довольно редко виделась с Ефремовым – он остался в Москве. В последний раз перед ДТП они общались на прошлой неделе, когда она приезжала в столицу. По словам Софьи, Михаил был дома, читал какие-то пьесы, однако "состояние его было не очень". После этого супруги не разговаривали около трех дней, а телефон актера был выключен.