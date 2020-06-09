Актер Стебунов рассказал о первой реакции Ефремова на ДТП

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9 июня 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Актер Иван Стебунов, который вечером в понедельник, 8 июня, приехал на место дорожно-транспортного происшествия с участием своего коллеги Михаила Ефремова, рассказал о реакции артиста на случившееся.

Стебунов приехал на место аварии, подбежал к Ефремову, который сидел на заднем сидении машины полиции и спросил: "Ты чего?". На это актер ответил: "Ваня, все. Это конец".

Иван подчеркнул, что его коллега хочет чтобы при расследовании случившегося "все было по закону", передает kp.ru. Стебунов добавил, что никто не собирается "отмазывать" Ефремова – он ответил за все, что натворил и готовится к реальному сроку.

Напомним, накануне вечером на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Позже водитель второго автомобиля умер в больнице.