Сергея Захарова, погибшего после ДТП с Ефремовым, похоронили в родном селе под Рязанью

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11 июня 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

свеча, pixabay.com

В четверг, 11 июня, рязанца Сергея Захарова, который погиб после смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, похоронили в родном селе Кузьминское в Рыбновском районе.

Церемония прощания с погибшим началась с отпевания Захарова в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново, после чего процессия двинулась в село Кузьминское. Родные погибшего принесли на могилу 14 венков. От Ефремова венка не было. Матери Захарова сказали, что сын умер от сердечного приступа.

Власти предоставили пришедшим на похороны защитные маски, на церемонии дежурил фельдшер, возле места прощания находился автобус с кондиционером – в четверг в Рязанской области установилась 30-градусная жара.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСИН забрали Ефремова из квартиры, незадолго до этого было зафиксировано нарушение условий содержания.