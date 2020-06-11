Охлобыстин написал в проповеди после ДТП с Ефремовым о гибели двух человек

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11 июня 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Охлобыстин, фото из соцсети

Иван Охлобыстин, актер и православный священник, временно отстраненный от служения, после ДТП с участием Михаила Ефремова написал пост в соцсети, который назвал "Проповедь".

Иван Охлобыстин рассказал, что Михаил Ефремов - его лучший друг, крестный первого ребенка. Можно сказать, родной для него человек. "И нельзя отрицать: Михаил Ефремов гений, негодяй, но гений", - считает Охлобыстин. В то же время друг назвал Ефремова "заблудшей овцой" и несущимся напролом "пьяным бараном".

"Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались", — отметил он.

Об этой любви, по мнению священника, свидетельствуют лайки под видео с выступлениями Ефремова.

"Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности", — написал Охлобыстин.

Играл так талантливо и самозабвенно , что утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад.

"Что по факту: погиб человек, нет погибло два человека - Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек. И у того и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы. И те и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови.

Нам же всем следует пересмотреть своё отношение к нормам общественной морали", - написал в посте-проповеди актер, священник, многодетный отец.

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