Литвинова выступила в поддержку Ефремова: «Да, это драма для всех сторон. С ним тоже случилось горе»

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11 июня 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Рената Литвинова, фото vk.com/renatalitvinova

Известная актриса Рената Литвинова выступила в поддержку своего коллеги Михаила Ефремова, который сел за руль своего джипа в состоянии алкогольного опьянения, машина врезалась в другой автомобиль и от полученных травм скончался водитель Сергей Захаров.

Пьяное ДТП с участием знаменитого актера обсуждают в соцсетях, Ефремова уже назвали и свиньей, и скотиной и т.д.

Рената Литвинова считает, что Ефремова уже травят, "добивают упавшего". Актриса сама знает, что такое травля.

"Вас когда-нибудь травили? Меня - да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства ... когда именно травят и добивают упавшего ...да, я про Михаила Ефремова - это драма для всех сторон - с ним тоже случилось горе - да, я про Милосердие", - написала она пост в защиту актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 10 Июн 2020 в 3:59 PDT

"М. Ефремов уже сам себя наказал ! И он каждую минуту будет корить себя. Потому что он не быдло, а с чуткой душой человек!", - добавляют фолловеры.

"Да сволочь он и пьянь! Драма у него, видите ли, а тогда что у потерпевшей стороны? Привыкли, что вам, актеришкам, все можно. Был бы на его месте другой человек, неизвестный, уже бы сидел", "Классный актер, этот долбанный алкоголизм до хорошего еще никого не доводил. Представляю как это ужасно проснуться и осознать, что ты натворил. Дай Бог ему и семье погибшего пережить это", - пишут в комментариях подписчики Литвиновой.

Иван Охлобыстин рассказал, что Михаил Ефремов - его лучший друг, крестный первого ребенка. Можно сказать, родной для него человек. "И нельзя отрицать: Михаил Ефремов гений, негодяй, но гений", - считает Охлобыстин. В то же время друг назвал Ефремова "заблудшей овцой" и несущимся напролом "пьяным бараном".