Депутат Мосгордумы Семенников: Возвращение столицы к обычной жизни будет идти поэтапно

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10 июня 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН «Москва»

Жители Москвы, Xinhua / globallookpress.com

Возвращение российской столицы, столкнувшейся со вспышкой коронавируса COVID-19, к обычной жизни будет происходить поэтапно. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Александр Семенников, депутат Мосгордумы.

Парламентарий, ставший собеседником АГН «Москва», отметил, что пандемия не прекратилась, эпидемиологическая обстановка остается довольно сложной. Она позволяет отменять некоторые элементы режима повышенной готовности, но полностью отказываться от него пока рано, констатировал Семенников.

Как заявил депутат, возвращение города к полноценной, привычной жизни будет происходить поэтапно. Так, с 9 июня не действует режим прогулок и пропусков. Ряд коммерческих организаций возобновили свою работу. Среди них салоны красоты, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству.

По словам представителя Мосгордумы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и будут наблюдаться положительные тенденции, столичные власти отменят еще ряд ограничений.

Так, с 16 июня откроются библиотеки, риелторские конторы, прокат, рекламные и консалтинговые агентства, музеи, зоопарки и выставки, будет разрешено работать летним верандам. Предполагается, что в полном объеме общепит сможет работать с 23 июня.

Александр Семенников подчеркнул, что поэтапное снятие ограничений не отменяет рекомендаций Роспотребнадзора. Среди них сохранение социальной дистанции, использование масок и перчаток. Данные меры касаются прежде всего мест массового скопления людей.

Депутат добавил, что смягчение режима, введенного в связи с распространением коронавинусной инфекции, стало возможным благодаря дисциплинированности и ответственности, которые продемонстрировали жители Москвы. Если горожане продолжат строго следовать рекомендациям санитарных врачей, переход к каждому новому этапу снятия ограничений будет безболезненным, отметил Семенников.

«Так мы постепенно вернемся к обычной жизни, хотя такие меры предосторожности, как маски, как говорят специалисты и мэр города Сергей Собянин, скорее всего, будут сохраняться до момента появления вакцины, которая ожидается осенью-зимой этого года. Возвращение к нормальной жизни не отменяет требований по дистанцированию, использованию санитайзеров, масок и перчаток», - подчеркнул парламентарий.