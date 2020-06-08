Собянин: С 16 июня в Москве заработают летние кафе

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8 июня 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Летнее кафе на Тверской улице в Москве, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Со вторника, 16 июня, на территории российской столицы вновь заработают летние кафе. Об этом в блоге на своем персональном сайте рассказал градоначальник Сергей Собянин. Указ о снятии ограничений, введенных в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, появился сегодня на официальном портале мэра.

Как проинформировал Собянин, рестораны и кафе планируется открыть в два этапа. С 16 июня в Москве заработают летние веранды, через неделю - стационарные заведения общепита.

Кроме того, с 16 июня снимут ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Также со следующего вторника возобновят свою работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки. Москвичи и гости столицы смогут посетить их, приобретя электронные билеты.

Кроме того, городские власти разрешили посещать спортивные мероприятия при условии наполненности трибун не более чем на 10%.

Ранее сегодня была озвучена информация, согласно которой соцработники оказали москвичам в период самоизоляции порядка 4 млн услуг.