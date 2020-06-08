Около 4 млн услуг оказали москвичам соцработники за период пандемии

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8 июня 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

За время пандемии коронавируса COVID-19 социальные работники оказали жителям столицы Российской Федерации порядка 4 млн услуг. Соответствующую информацию на сегодняшней встрече с сотрудниками социальной сферы озвучила Анастасия Ракова, заместитель московского мэра.

Как отметила Ракова, вспышка коронавирусной инфекции продемонстрировала, что в социальной сфере работают неравнодушные люди. Соцработники оказывали помощь самым нуждающимся, тем, кому пережить самоизоляцию труднее всего.

Также вице-мэр рассказала, что пандемия заставила трансформировать все механизмы работы соцсферы. По словам Анастасии Раковой, нет ни одного направления соцзащиты, которого бы пандемия не заставила измениться - начиная с центров соцобслуживания, заканчивая стационарными учреждениями.

За время действия ограничений, введенных по причине распространения COVID-19, сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям около 4 млн различных соцуслуг. Свыше 470 тысяч из них - заявки, которые поступили на специально созданную горячую линию.

Поздравляя работников соцзащиты с профессиональным праздником, заместитель градоначальника отметила профессионализм сотрудников. Система соцзащиты в первый раз столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения. Сотрудники справились с поставленной задачей, перешли на новые технологии работы. Благодаря этому в Москве удалось сдержать распространение коронавируса.

Ранее в понедельник сообщалось, что мэр Сергей Собянин объявил о снятии ограничений с детских садов и ряда других учреждений с 23 июня.