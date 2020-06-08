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Собянин: Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Собянин: Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Во вторник, 23 июня, в российской столице вновь заработают фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Об отмене ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, проинформировал в блоге на своем персональном сайте мэр Сергей Собянин.

Также заработают в полном объеме детские сады, включая коммерческие. Вернутся к своему обычному режиму и учреждения социальной защиты населения.

Кроме того, с 23 июня планируется снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. Как отметил Сергей Собянин, это означает, что дети снова смогут качаться на качелях, любители спорта – заниматься на уличных тренажерах, люди пожилого возраста - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках.

Ранее в понедельник градоначальник сообщил, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и пропусков. Жители столицы, включая людей, возраст которых превышает 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, снова могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

ДЦ

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