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Собянин отменил с 9 июня график прогулок и пропускной режим в Москве

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Собянин отменил с 9 июня график прогулок и пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Режим самоизоляции и пропусков, введенный в столице Российской Федерации в связи с распространением коронавируса COVID-19, отменяется на территории города с завтрашнего дня, 9 июня. Такую новость в блоге на своем персональном сайте сообщил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что москвичи, включая людей, возраст которых превышает 65 лет, и тех, кто страдает хроническими недугами, снова могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Льготники вновь получат возможность пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте в связи с тем, что заработают социальные карты.

Как проинформировали в пресс-службе мэрии Москвы, также с 9 июня в столице могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга и посещение кладбищ.

Ранее в понедельник сообщалось, что новые возможности Московской электронной школы облегчат работу педагогам.

ДЦ

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