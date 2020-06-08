Новые возможности Московской электронной школы облегчат работу учителям

«Летний период – то время, когда нам можно внести некоторые существенные новации в Московскую электронную школу. Это как раз то время, когда их можно попробовать, привыкнуть и понять, как совершенствовать свою собственную работу», – отметил Реморенко.

Он напомнил, что в декабре прошлого года более 1 тысяч учителей приняли участие в обсуждении нового тематического каркаса МЭШ.

«Есть результаты образования, зафиксированные в образовательных стандартах. Они совершенно конкретны, связаны с решением определенного рода задач, с пониманием определенных элементов, содержанием и возможностями образования, с возможностью применить это на практике. Словом, все то, что проверяется дальше в итоговой аттестации, в проверочных работах, в непосредственно практической деятельности учащихся и учителей», – продолжил ректор МГПУ.

По его словам, эти результаты могут быть сгруппированы в обязательные темы, которые нельзя не изучить в школе, если реализуется образовательная программа, соответствующая Федеральному государственному образовательному стандарту. Учителя могут использовать разные дидактические единицы, в зависимости от углубленности и от того, какие методы и образовательные технологии они используют.

Новый тематический каркас сделает более удобным поиск подходящих учебных материалов.

«Если учитель планирует программу работы на год (такой сервис сейчас разворачивается в полной мере) любую тему урока, любое занятие, любой крупный блок он может «привязать» к тематическому каркасу. То есть определить тему, за которой стоят определенные жесткие образовательные результаты, и вариативные дидактические единицы в зависимости от того, какие методы, технологии и способы работы использует этот учитель», – пояснил Игорь Реморенко.

Все дополнительные материалы, которые соответствуют этой тематике, включая контрольные и домашние задания, учитель сможет посмотреть без лишних действий, потому что они будут видны автоматически. Также можно будет увидеть успешные наработки других учителей, а новые материалы от педагогов будут автоматом привязываться к тематическому каркасу. Все это стимулирует не только быстрый поиск, но и обмен материалами между учителями.

Летом этот инструмент будет апробирован и возможные недостатки программного обеспечения будут удалены.

Также в МЭШ будет обновлен конструктор урока.

«Этот инструмент ранее в пилотном режиме был доступен только ряду школ, а теперь доступен всем. Дизайн конструктора стал более современным и дополнен новой панелью инструментов. Теперь любой элемент можно расположить в удобном порядке, не привязываясь к строгому размещению контента», – рассказала директор Института содержания, методов и технологий образования МГПУ Олеся Лукашук.

Еще ряд новых функций также облегчит учителям процесс создания презентаций.