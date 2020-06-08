Собянин: Парикмахерские и салоны красоты возобновят работу 9 июня

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8 июня 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Парикмахерская, Andreas Arnold / globallookpress.com

Со вторника, 9 июня, в российской столице возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Такую новость в блоге на своем персональном сайте сообщил сегодня градоначальник Сергей Собянин. Указ о постепенной отмене ограничений, временно введенных городскими властями в связи с распространением коронавируса COVID-19, размещен на официальном портале мэра.

Также Собянин проинформировал, что к своей деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. В полном объеме заработает также московский каршеринг.

Как отметил мэр, фактически город возвращается к привычному ритму жизни. При условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер все основные ограничения постепенно снимут в течение текущего месяца.

При этом Сергей Собянин призвал не забывать том, что вероятность заражения COVID-19 сократилась, однако все еще существует. По словам градоначальника, необходимо держать ситуацию под контролем и не допустить новой вспышки болезни.

Несмотря на то, что борьба с недугом еще не закончена, Собянин поздравил москвичей «с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни».

Ранее в понедельник сообщалось, что с 16 июня в столице заработают летние кафе.