Коронавирус 10 июня: в Европе перестали заражаться COVID-19, Кремль опроверг предположения о занижении статистики

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

pixabay.com

К утру 10 июня в мире коронавирус диагностирован у 7 362 158 человек. Погибли 415 469 зараженных, выздоровели 3 604 810. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».





В Европе перестали заражаться коронавирусом. Из всех стран, которые находятся на европейском континенте, пока только Россия и Великобритания фиксирует больше тысячи новых диагнозов каждый день. В других государствах счет идет на сотни. В Италии заразились 280 человек, в Германии — 336.





Из всех стран, которые находятся на европейском континенте, пока только Россия и Великобритания фиксирует больше тысячи новых диагнозов каждый день. В других государствах счет идет на сотни. В Италии заразились 280 человек, в Германии — 336. Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве . Число инфицированных в столице России на протяжении последнего времени ежедневно составляет порядка 2 тысяч человек. По словам доктора, это много для одного города.





. Число инфицированных в столице России на протяжении последнего времени ежедневно составляет порядка 2 тысяч человек. По словам доктора, это много для одного города. На Украине придумали коронавирусное приветствие. «Бесконтактное приветствие — одна из важных рекомендаций, которой должны следовать все», — пояснили украинские медики, а потом посоветовали отказаться от рукопожатий: «Улыбка, кивок головы или два пальца, сложенные буквой V, избавят вас от лишних контактов с другими людьми».





«Бесконтактное приветствие — одна из важных рекомендаций, которой должны следовать все», — пояснили украинские медики, а потом посоветовали отказаться от рукопожатий: «Улыбка, кивок головы или два пальца, сложенные буквой V, избавят вас от лишних контактов с другими людьми». Кремль опроверг предположения о занижении статистики по коронавирусу в России. Американские журналисты спросили Пескова, возможны ли «манипуляции» статистикой, так как в РФ выявлено значительно меньше смертей пациентов с COVID-19, чем в других странах мира. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что не согласен с этой оценкой. По его словам, собеседник не подумал о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения.





Американские журналисты спросили Пескова, возможны ли «манипуляции» статистикой, так как в РФ выявлено значительно меньше смертей пациентов с COVID-19, чем в других странах мира. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что не согласен с этой оценкой. По его словам, собеседник не подумал о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения. Врач оценил шансы заразиться COVID-19 на летних верандах кафе. Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин сказал, что на открытом воздухе возможность заразиться COVID-19 существенно ниже, чем в закрытом помещении. Однако на верандах кафе и ресторанов важно соблюдать социальную дистанцию.