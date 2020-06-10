В Кремле опровергли предположения о занижении статистики по коронавирусу в России

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10 июня 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с американскими журналистами опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу нового типа на территории страны.

Пескова спросили, возможны ли "манипуляции" статистикой, так как в РФ выявлено значительно меньше смертей пациентов с COVID-19, чем в других странах мира.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что не согласен с этой оценкой. По его словам, собеседник не подумал о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения.

Дмитрий Песков также заметил, что российского лидера не заботит его личный рейтинг во время принятия ответственных решений.