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Бразильский президент скрывает статистику по коронавирусу

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Бразильский президент скрывает статистику по коронавирусу

С сайта правительства Бразилии удали все данные о количестве заболевших и скончавшихся от коронавируса. Глава государства Болсонару считает, что статистику умышленно завышают, чтобы ослабить его политические позиции.

Политик сообщил, что в ближайшее время отчётность будет улучшена, а пока данные о пандемии публикуются только за последние сутки. После критики Всемирной организацией здравоохранения бразильского руководства Болсонару пригрозил отзывом членства по примеру США.

По приблизительным данным, общее количество заболевших в Бразилии составляет 670 тысяч человек. За сутки в стране заражается порядка 30 тысяч бразильцев. Самые высокие показатели зарегистрированы в бедных районах.

Помимо министерства здравоохранения в Бразилии контроль за распространением COVID-19 никто не ведёт. Малодоступность тестирования коронавируса у граждан страны не позволяет сделать серьёзные расчёты. Профессор социальной медицины университета в Сан-Паулу Домингос Алвес заявил, что Бразилия становится посмешищем в вопросах здравоохранения. По показателям смертности государство вышло на второе место после США.

ПВ

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