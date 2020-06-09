В Европе перестали заражаться коронавирусом

Великобритания осталась единственной в Европе страной, где количество новых заражений каждый день еще превышает тысячу человек. Конечно, это если не считать России. Но наша страна находится на двух континентах. Мы делим Европу и Азию.
Из всех стран, которые находятся на европейском континенте, пока только Россия и Великобритания фиксирует больше тысячи новых диагнозов каждый день. В других государствах счет идет на сотни.
Франция когда-то била рекорды и активно присутствовала в коронавирусной повестке. Накануне там заразились 211 человек. Это нынешний среднестатистический суточный показатель.
В Италии заразились 280 человек, в Германии — 336.
Сейчас центр пандемии находится на американских континентах. Кроме того, в последнее время ситуация ухудшилась в Индии.
СТАТИСТИКА НАКАНУНЕ
|
#
|
СТРАНА
|
КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЗИВШИХСЯ
|
НОВЫЕ ДИАГНОЗЫ
|
1
|
Россия
|
476,658
|
+8,985
|
2
|
Великобритания
|
287,399
|
+1,205
|
3
|
Белоруссия
|
49,453
|
+823
|
4
|
Польша
|
27,160
|
+599
|
5
|
Швеция
|
45,722
|
+536
|
6
|
Украина
|
27,462
|
+463
|
7
|
Германия
|
186,205
|
+336
|
8
|
Италия
|
235,278
|
+280
|
9
|
Франция
|
154,188
|
+211
|
10
|
Португалия
|
34,885
|
+192