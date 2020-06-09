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В Европе перестали заражаться коронавирусом

, 20:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Европе перестали заражаться коронавирусом
фото: pixabay.com

Великобритания осталась единственной в Европе страной, где количество новых заражений каждый день еще превышает тысячу человек. Конечно, это если не считать России. Но наша страна находится на двух континентах. Мы делим Европу и Азию.

Из всех стран, которые находятся на европейском континенте, пока только Россия и Великобритания фиксирует больше тысячи новых диагнозов каждый день. В других государствах счет идет на сотни.

Франция когда-то била рекорды и активно присутствовала в коронавирусной повестке. Накануне там заразились 211 человек. Это нынешний среднестатистический суточный показатель.

В Италии заразились 280 человек, в Германии — 336.

Сейчас центр пандемии находится на американских континентах. Кроме того, в последнее время ситуация ухудшилась в Индии.

СТАТИСТИКА НАКАНУНЕ

#

СТРАНА

КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЗИВШИХСЯ

НОВЫЕ ДИАГНОЗЫ

1

Россия

476,658

+8,985

2

Великобритания

287,399

+1,205

3

Белоруссия

49,453

+823

4

Польша

27,160

+599

5

Швеция

45,722

+536

6

Украина

27,462

+463

7

Германия

186,205

+336

8

Италия

235,278

+280

9

Франция

154,188

+211

10

Португалия

34,885

+192
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