В Европе перестали заражаться коронавирусом

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9 июня 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Великобритания осталась единственной в Европе страной, где количество новых заражений каждый день еще превышает тысячу человек. Конечно, это если не считать России. Но наша страна находится на двух континентах. Мы делим Европу и Азию.

Из всех стран, которые находятся на европейском континенте, пока только Россия и Великобритания фиксирует больше тысячи новых диагнозов каждый день. В других государствах счет идет на сотни.

Франция когда-то била рекорды и активно присутствовала в коронавирусной повестке. Накануне там заразились 211 человек. Это нынешний среднестатистический суточный показатель.

В Италии заразились 280 человек, в Германии — 336.

Сейчас центр пандемии находится на американских континентах. Кроме того, в последнее время ситуация ухудшилась в Индии.

СТАТИСТИКА НАКАНУНЕ

# СТРАНА КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЗИВШИХСЯ НОВЫЕ ДИАГНОЗЫ 1 Россия 476,658 +8,985 2 Великобритания 287,399 +1,205 3 Белоруссия 49,453 +823 4 Польша 27,160 +599 5 Швеция 45,722 +536 6 Украина 27,462 +463 7 Германия 186,205 +336 8 Италия 235,278 +280 9 Франция 154,188 +211 10 Португалия 34,885 +192