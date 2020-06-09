От коронавируса умерли больше 400 тысяч человек

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9 июня 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество умерших от коронавируса превысило отметку в 400 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Умерших 410 025 человек. Количество заразившихся по всей планете 7 247 883, выздоровели 3 566 423 человека. Таковы данные по ситуации на 9 июня.

Соединенные Штаты занимают первую строчку. Американские медики диагностировали 2 030 323 случая заражения. Бразилия на втором месте. Там насчитали 711 696 инфицировавшихся. Россия в коронавирусной статистике третья. В нашей стране заразились 485 253 человека.

В целом ситуация в планетарном масштабе держится под контролем. В Бразилии и США отмечаются намеки на снижение силы эпидемии. Раньше там заражалось по 25 — 30 тысяч человек каждый день. А теперь уже два дня этот показатель держится на уровне 18 — 19 тысяч новых случаев заражения.

Из общей картины стабилизации ситуации выбивается Индия. Сейчас эта страна находится на 6 месте. Но в последние дни там резко увеличилось количество заражений. Этот показатель доходит до 9 — 10 тысяч заражений ежесуточно.