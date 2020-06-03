Индия поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

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3 июня 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

На улице в Индии. Фото: Pixabay

В Индии установлен новый суточный антирекорд прироста инфицированных – 8909 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 200 тысяч.

Общенациональный карантин в зонах сдерживания распространения коронавируса будет продлен до 30 июня. Тем не менее, министерство внутренних дел Индии объявило о поэтапном открытии общественных мест в некоторых районах страны и сокращении комендантского часа ночью.

В министерстве здравоохранения предупредили, что Индия еще далека от пика эпидемии. Кроме этого, специалисты, знающие местную систему тестирования, предполагают, что реальные цифры распространения коронавируса в разы превышают официальную статистику.