В Индии малую смертность от коронавируса связывают с помощью сверхъестественных сил

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31 мая 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Недавно прошла новость о том, что правительство Индии продлили меры ограничений и изоляции во всё ещё нестабильных районах до 30 июня.

Но всё же послабление карантина уже началось. В регионах с минимальным количеством заболевших проходят этапы по ослаблению ограничительных мер. С 1 июня, то беж с завтрашнего дня, начнёт действовать уже пятый этап снятия карантина. Откроются храмы, отели, рестораны и торговые центры. В июле власти планируют открыть школы и другие учебные заведения. Вечно находиться в закрытом состоянии страна не имеет возможностей. Ведь экономика там и до пандемии была не в лучшем положении. Коронавирус едва не поставил Индию на грань тотального разорения. Не стоит забывать, что Индия по праву считается страной «третьего мира», где разгул чиновников, коррупция и бандитизм – вполне обыденные явления.

Можно сказать, что эта страна чудом избежала уничтожения. Местные гуру и монахи заявляют о невероятной помощи со стороны сверхъестественных сил. Иногда это похоже на правду, ведь в конце 19 века от эпидемии чумы в Индии умерло несколько миллионов человек. Почти те же кошмарные события произошли там во время пандемии испанского гриппа. На сегодня в Индии 184 365 инфицированных больных. При этом вылечилось уже 87 583 пациента. Умерло только 5245 человек, и это, можно сказать, чудесное везение. Ведь из-за ужасающей антисанитарии и отсутствия должного уровня охраны здоровья в сельской местности могли погибнуть миллионы.