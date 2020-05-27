В Индии скончался йог, утверждавший, что живет без еды и воды более 70 лет

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27 мая 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vesti.ru

Йога. Фото: Pixabay

В индийском штате Гуджарат в 90-летнем возрасте скончался йог Прахлад Джани, который утверждал, что открыл элексир жизни, и это позволяло ему по меньшей мере 76 лет не есть и не пить воду.

Последователи святого отшельника говорят, что гуру скончался 26 мая в родной деревне Чарада, куда его привезли по личной просьбе несколько дней назад.

Прахлад Джани был известен заявлениями о том, что не ест и не пьет с детства. В 2003 и 2010 годах медики проводили комплексное обследование йога, во время которого он действительно ничего не ел и не пил. Причем, во время второго обследования йог две недели находился под круглосуточным контролем сотрудников Оборонного института физиологии и смежных наук Индии.

Тем не менее, некоторые иностранные исследователи ставили под сомнение выводы индийских коллег, указывая на несовершенство систем контроля.

Ранее американские учёные заявили, что йога полезна не только для тела.