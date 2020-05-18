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Американские учёные: йога полезна не только для тела

, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Американские учёные: йога полезна не только для тела
фото: pixabey

Американские исследователи выяснили, что йога полезна не только для тела, но и серьезно «прокачивает» мозг человека.Для этого сравнивалось состояние людей, ранее не занимавшихся йогой, до и после курса, который длился несколько месяцев.Также под наблюдение попали опытные йоги.

Оказалось, что у йогов более развиты сразу несколько областей мозга. Во-первых, гиппокамп — участок, который отвечает за память. Во-вторых, «прокачивается» часть коры головного мозга, которая участвует в принятии решений, управлении многозадачностью, оценке и выборе вариантов. В-третьих, «в плюсе» оказалось миндалевидное тело — ключевая структура, отвечающая за эмоции

СЕ
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